Journée Tohu Bohu Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Journée Tohu Bohu

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

SANS MODÉRATION

Sans modération, ce sont des chansons qui nous semblent importantes à chanter et à faire retentir encore et encore, qui permettent tantôt l’intimité, tantôt la fête, tantôt la comédie…en écho à nos vies, qui sont, sans vergogne, sans modération. Répertoire Gilbert Bécaud, Maxime Leforestier, Charles Aznavour, Georges Brassens, Barbara, Joe Dassin et d’autres encore….

NINI POULAIN

C’est un rayon de soleil cette super Nana. Elle irradie sur scène, à fl eur de peau, en coeur sensible, entre rires, sourires, mélancolie et chagrins, toute la palette est là avec son accordéon et sa voix. Son nouvel album J’suis pas une rockstar prend désormais une dimension plus chanson française cuisinée à la sauce pop rock avec l’arrivée de son nouveau batteur Nicolas Courret (Eiffel, Laetitia Shériff ), également réalisateur artistique de ce dernier. Partout où elle passe les petits coeurs trépassent et ça fonctionne sur tout public et tout âge… Cette nana c’est une bête de scène tonique et sensible… à ne pas manquer, elle va tout casser…

1ère partie • Célestine Roland & Nini Poulain

2ème partie • Nini Poulain & Nicolas Courret .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Journée Tohu Bohu

Without moderation, these are songs that we feel are important to sing and play over and over again, that at times allow intimacy, at times celebration, at times comedy…echoing our lives, which are, shamelessly, without moderation.

L’événement Journée Tohu Bohu Caen a été mis à jour le 2025-12-19 par Calvados Attractivité