JOURNÉE TOM SAWYER Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins mercredi 25 février 2026.
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain (1876) content la vie d’un enfant sur les bords du Mississippi et dévoilent l’idéal de liberté de son auteur. Ce roman incontournable a inspiré nombre d’adaptations, jusqu’à la célèbre série animée. C’est l’occasion de lui réserver une journée particulière…
Défi Lego participatif – Participe au défi Lego autour de Tom Sawyer !
Les surprises de Sid, Huck et Becky … – Tout au long de la journée, des lectures et des surprises sur l’univers et les personnages du roman et du dessin animé…
Le goûter de Tante Polly – A 16h30, Tom et Sid vous invitent chez leur tante prendre un goûter comme seule tante Polly sait les préparer
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
