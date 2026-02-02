JOURNÉE TOM SAWYER Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

JOURNÉE TOM SAWYER

Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain (1876) content la vie d’un enfant sur les bords du Mississippi et dévoilent l’idéal de liberté de son auteur. Ce roman incontournable a inspiré nombre d’adaptations, jusqu’à la célèbre série animée. C’est l’occasion de lui réserver une journée particulière…

Défi Lego participatif – Participe au défi Lego autour de Tom Sawyer !

Les surprises de Sid, Huck et Becky … – Tout au long de la journée, des lectures et des surprises sur l’univers et les personnages du roman et du dessin animé…

Le goûter de Tante Polly – A 16h30, Tom et Sid vous invitent chez leur tante prendre un goûter comme seule tante Polly sait les préparer

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

