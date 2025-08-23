Journée tonte et tri des toisons à la Bassette Labaroche

Journée tonte et tri des toisons à la Bassette

727 Bassette Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-08-23

Le temps d’un weekend, vous pourrez découvrir la tonte des chèvres Angora et découvrir les savoir-faire autour du textile.

Sur un weekend, venez découvrir la tonte des chèvres Angora, le tri des toisons, le métier d’éleveur et tous les produits réalisés à partir de la fibre Mohair !

Vous pourrez également participer au nettoyage des toisons et vous balader sur la ferme à la rencontre des autres animaux !

Programme :

Démonstrations de tonte tonte de nos chèvres Angora et explications de notre métier d’éleveur

Tri des toisons explications du tri des toisons et présentation de la filière et de la fibre Mohair

Participation au nettoyage des toisons vous pourrez nous aider et comprendre mieux notre travail, en nettoyant les toisons de chèvres avec nous

Boutique Mohair ouverte découvrez notre nouvelle collection de produits en laine Mohair

Restauration et buvette

Balades libres sur la ferme à la découverte des animaux de la ferme pédagogique .

727 Bassette Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 90 03 87 unefermealabassette@gmail.com

English :

Over the course of a weekend, you’ll be able to see how Angora goats are sheared and discover the skills involved in the textile industry.

German :

An einem Wochenende können Sie die Schur von Angoraziegen erleben und das Know-how rund um Textilien kennenlernen.

Italiano :

Nel corso di un fine settimana, potrete assistere alla tosatura delle capre d’angora e scoprire le competenze dell’industria tessile.

Espanol :

Durante un fin de semana, podrá ver cómo se esquilan las cabras de Angora y descubrir los oficios de la industria textil.

