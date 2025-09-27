JOURNÉE TOURISTIQUE À SAINT CIRQ LALOPIE Saint-Saturnin

JOURNÉE TOURISTIQUE À SAINT CIRQ LALOPIE Saint-Saturnin samedi 27 septembre 2025.

JOURNÉE TOURISTIQUE À SAINT CIRQ LALOPIE

Saint-Saturnin Lozère

Tarif : 70 – 70 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Visite guidée du village médiéval.

Repas pris sur place.

Visite guidée de la grotte de Pech Merle

Départ de St saturnin à 7h, retour à 20h30.

Tarif 70€ /adulte . 40€ /enfant 4 à 10ans

Pensez à réserver rapidement, places limitées.

Un acompte de 30€ sera demandé lors de l’inscription et sera encaissé.

Réservation avant le 19 septembre.

Inscription et infos 06 89 13 27 94 / 06 74 86 42 10.

Visite guidée du village médiéval de Saint Cirq Lapopie.

Repas pris sur place.

Visite guidée de la grotte de Pech Merle

Départ de Saint saturnin à 7h et retour à 20h30.

Tarif 70€ / adulte . 40€ / enfant de 4 à 10 ans

Pensez à réserver rapidement, places limitées.

Un acompte de 30€ sera demandé lors de l’inscription et sera encaissé.

Réservation au plus tard le 19 septembre.

Inscription et renseignements Grégory au 06 89 13 27 94 ou Babeth au 06 74 86 42 10. .

Saint-Saturnin 48500 Lozère Occitanie +33 6 74 86 42 10

English :

Guided tour of the medieval village.

Lunch on site.

Guided tour of Pech Merle cave

Departure from St Saturnin at 7am, return at 8:30pm.

Price: 70? /adult . 40/child 4 to 10 years old

Book early, places are limited.

A deposit of 30? will be required on registration and will be cashed.

Reservations by September 19.

Registration and information: 06 89 13 27 94 / 06 74 86 42 10.

German :

Geführte Besichtigung des mittelalterlichen Dorfes.

Mahlzeiten werden vor Ort eingenommen.

Geführte Besichtigung der Höhle von Pech Merle

Abfahrt in St. Saturnin um 7 Uhr, Rückkehr um 20:30 Uhr.

Preis: 70 Euro/Erwachsener. 40 /Kind von 4 bis 10 Jahren

Denken Sie daran, schnell zu buchen, da die Plätze begrenzt sind.

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung von 30 Euro verlangt, die eingezogen wird.

Reservierung bis zum 19. September.

Anmeldung und Infos: 06 89 13 27 94 / 06 74 86 42 10.

Italiano :

Visita guidata del borgo medievale.

Pranzo in loco.

Visita guidata della grotta di Pech Merle

Partenza da St Saturnin alle 7.00, ritorno alle 20.30.

Prezzo: 70 €/adulto . 40/bambino da 4 a 10 anni

Prenotate per tempo, i posti sono limitati.

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto un deposito di 30 euro che verrà incassato.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 19 settembre.

Iscrizioni e informazioni: 06 89 13 27 94 / 06 74 86 42 10.

Espanol :

Visita guiada del pueblo medieval.

Almuerzo in situ.

Visita guiada de la cueva de Pech Merle

Salida de St Saturnin a las 7h, regreso a las 20h30.

Precio: 70 euros /adulto . 40€/niño de 4 a 10 años

Reserve con antelación, las plazas son limitadas.

Se pedirá un depósito de 30€ en el momento de la inscripción, que se cobrará en efectivo.

Las reservas deben realizarse antes del 19 de septiembre.

Inscripción e información: 06 89 13 27 94 / 06 74 86 42 10.

L’événement JOURNÉE TOURISTIQUE À SAINT CIRQ LALOPIE Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-08-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn