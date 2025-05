Journée Tous à Vélo – Pont-Sainte-Marie, 14 mai 2025 10:00, Pont-Sainte-Marie.

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-05-14 10:00:00

fin : 2025-05-14 12:00:00

2025-05-14

Au programme

– Ateliers maniabilité, sécurité, sport santé

– Initiation trottinette avec Troyes Roller

– Infos mobilité douce & schéma cyclable

– Marquage vélo BICYCODE

– Présentation de formations et d’associations locales

– … et plein d’autres animations tout au long de la journée !



Enfants, familles, jeunes, seniors, personnes à mobilité réduite… cette journée est ouverte à toutes et tous, sans esprit de compétition juste du plaisir, du partage et de la découverte en plein air !



Entrée libre Activités gratuites .

Stade Henri Jacquot

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

