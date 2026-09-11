Journée Traces et mémoire Cinéma Empire et Musée du Hiéron Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Empire et Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Journée Traces et mémoire
Cinéma Empire et Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre de l’exposition Saisies de la présence , le Musée du Hiéron vous invite à la journée Traces et mémoire . L’événement débutera au Cinéma Empire à 15h par la projection du film Sentinelles de l’oubli de Jérôme Prieur, avant de se poursuivre au musée à 20h autour d’une table-ronde. Aux côtés du réalisateur, l’anthropologue Octave Debary et l’archéologue Laurent Olivier croiseront leurs regards sur le souvenir, l’archive et les empreintes du passé. .
Cinéma Empire et Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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L’événement Journée Traces et mémoire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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