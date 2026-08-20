Journée Transmission « Se préparer à cesser son activité et prendre sa retraite », Lycée Bel Air, 394 route Henry Fessy, Belleville (69), Belleville

Informations pratiques

Journée Transmission « Se préparer à cesser son activité et prendre sa retraite » Mardi 17 novembre, 09h30 Lycée Bel Air, 394 route Henry Fessy, Belleville (69) Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T09:30:00+01:00 – 2026-11-17T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T09:30:00+01:00 – 2026-11-17T16:00:00+01:00

Pour vous aider à anticiper cette démarche, la Chambre d’agriculture du Rhône avec la MSA Ain-Rhône, la FDSEA du Rhône, la SAFER AURA, le CERFRANCE Rhône, Groupama Rhône Alpes Auvergne et le Crédit Agricole Centre Est vous propose différents temps d’échanges fin 2026.

Retrouvez le programme complet dans le flyer en cliquant ici.

Cette journée complète permettra d’aborder 3 grandes thématiques avec 3 intervenants différents :

Cessation ? Transmission ? Mon trousseau pour la clé des champs ! par un conseiller Transmission de la Chambre d’agriculture du Rhône

Transmission du foncier, donation et succession (baux, fiscalité, patrimoine,…) par une juriste de la FDSEA du Rhône

La retraite (conditions, âge, trimestres, cumul emploi-retraite,…) par une conseillère en Protection Sociale Agricole de la MSA Ain-Rhône

Buffet offert à midi

Le nombre de places étant limité par la capacité d’accueil de chaque salle, nous vous invitons à nous indiquer sans tarder si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre de ces temps (même si la date vous parait lointaine, cela nous permettra de vous réserver une place et de vous relancer le moment venu).

Lycée Bel Air, 394 route Henry Fessy, Belleville (69) Belleville-en-Beaujolais Belleville 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpILvhcSwkNCRIhdik9LcCsY1UQTFQQzZMUEoxVkk1MVVZWFI1TkQzMkk0OC4u&route=shorturl »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 19 60 80 »}] [{« link »: « https://rhone.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/306_chambre_dagriculture_du_rhone/ACTUALITES/2026/PDF/Journees_cedant_2026_1_flyer.pdf »}]

Cesser son activité agricole est une étape importante qui amène de nombreuses questions.

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