Rhône

Journée Trilogie de la vengeance de Park Chan-wook
place Ambroise Courtois
25 rue du 1er Film
Lyon 8e Arrondissement
Rhône

Samedi 2025-06-21 15:00:00

2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Trilogie de la vengeance de Park Chan-wook avec 3 films

Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Old boy (2004)

Lady Vengeance (2005)

place Ambroise Courtois 25 rue du 1er Film

Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 78 18 95 contact@institut-lumiere.org

English :

Park Chan-wook’s revenge trilogy with 3 films:

Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Old Boy (2004)

Lady Vengeance (2005)

German :

Rache-Trilogie von Park Chan-wook mit drei Filmen :

Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Old Boy (2004)

Lady Vengeance (2005)

Italiano :

Trilogia della vendetta di Park Chan-wook con 3 film:

Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Old Boy (2004)

Lady Vengeance (2005)

Espanol :

Trilogía de la venganza de Park Chan-wook con 3 películas:

Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Old Boy (2004)

Lady Venganza (2005)

