Journeé tripot Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 13 décembre 2025.
Le jeu sous toutes ses formes investit la médiathèque, et il y en aura pour tous les goûts :
- jeux de société pour tous les âges
- jeux adaptés pour personnes déficientes visuelles
- présentation de jeux d’artistes
- jeux vidéos pour tous jusqu’à 18h, puis pour adultes
- découverte de jeux en réalité virtuelle
- jeux de rôle à partir de 18h
Programme détaillé auprès des bibliothécaires !
La médiathèque Marguerite Duras se transforme en un immense tripot à l’occasion d’une journée spéciale jeux
Le samedi 13 décembre 2025
de 13h00 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris