Journeé tripot Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 13 décembre 2025.

Le jeu sous toutes ses formes investit la médiathèque, et il y en aura pour tous les goûts :

jeux de société pour tous les âges

jeux adaptés pour personnes déficientes visuelles

présentation de jeux d’artistes

jeux vidéos pour tous jusqu’à 18h, puis pour adultes

découverte de jeux en réalité virtuelle

jeux de rôle à partir de 18h

Programme détaillé auprès des bibliothécaires !

Le samedi 13 décembre 2025

de 13h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras