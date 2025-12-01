Journeé tripot Médiathèque Marguerite Duras Paris

Journeé tripot Médiathèque Marguerite Duras Paris

Journeé tripot Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 13 décembre 2025.

Le jeu sous toutes ses formes investit la médiathèque, et il y en aura pour tous les goûts :

  • jeux de société pour tous les âges
  • jeux adaptés pour personnes déficientes visuelles
  • présentation de jeux d’artistes
  • jeux vidéos pour tous jusqu’à 18h, puis pour adultes
  • découverte de jeux en réalité virtuelle
  • jeux de rôle à partir de 18h

Programme détaillé auprès des bibliothécaires !

La médiathèque Marguerite Duras se transforme en un immense tripot à l’occasion d’une journée spéciale jeux
Le samedi 13 décembre 2025
de 13h00 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T14:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T13:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras