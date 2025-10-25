Journée Trot spéciale Halloween ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Dimanche 19 octobre 2025 – Hippodrome du Bouscat

Une journée hippique et terriblement festive vous attend !

Venez déguisés pour vivre une ambiance 100 % Halloween avec de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme :

• Courses de trot régional – première course à 10h44, dernière à 14h25

• Animations pour les enfants avec Animations Planète Show ‍♀️

• Stand pochoir, mini ferme et manège

• Looping la mascotte distribuera des bonbons

• Restauration sur place : la Brasserie (ouverte en continu) et La Table de l’Hippodrome pour le déjeuner

️ Programme officiel : 3 €

Infos pratiques :

• Ouverture des portes : 10h00

• Entrée gratuite

• Adresse : Hippodrome du Bouscat – 8 avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat

• Accès facile en transports (D / 23 / 35 / 73 – arrêt Hippodrome)

• Parking gratuit sur place

• Parking vélo PONY avec le code HIPPOBDX : 2×20 min offertes

⚠️ Jeu responsable :

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction).

Plus d’infos sur joueurs-info-service.fr

ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

