Journée Trot spéciale Halloween ! Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Journée Trot spéciale Halloween ! Samedi 25 octobre, 10h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-25T10:00:00 – 2025-10-25T15:00:00
Fin : 2025-10-25T10:00:00 – 2025-10-25T15:00:00
Dimanche 19 octobre 2025 – Hippodrome du Bouscat
Une journée hippique et terriblement festive vous attend !
Venez déguisés pour vivre une ambiance 100 % Halloween avec de nombreuses animations pour toute la famille.
Au programme :
• Courses de trot régional – première course à 10h44, dernière à 14h25
• Animations pour les enfants avec Animations Planète Show ♀️
• Stand pochoir, mini ferme et manège
• Looping la mascotte distribuera des bonbons
• Restauration sur place : la Brasserie (ouverte en continu) et La Table de l’Hippodrome pour le déjeuner
️ Programme officiel : 3 €
Infos pratiques :
• Ouverture des portes : 10h00
• Entrée gratuite
• Adresse : Hippodrome du Bouscat – 8 avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat
• Accès facile en transports (D / 23 / 35 / 73 – arrêt Hippodrome)
• Parking gratuit sur place
• Parking vélo PONY avec le code HIPPOBDX : 2×20 min offertes
⚠️ Jeu responsable :
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction).
Plus d’infos sur joueurs-info-service.fr
ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
