Journée troubles du sommeil Menglon
Journée troubles du sommeil
20 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Durant cette journée, nous allons parcourir les différentes causes qui peuvent provoquer ces déséquilibres et quelles seraient les solutions à mettre en place concrètement pour retrouver un sommeil récupérateur.
20 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 59 85 63 symbioseduvivant@gmail.com
English :
During the course of the day, we’ll look at the various causes of these imbalances, and what practical solutions can be put in place to help you get back to a good night’s sleep.
