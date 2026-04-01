Mignavillers

Journée truite a l’étang de Mignavillers

étang de la valoise Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Pêche et Loisirs du Plan d’Eau de la Valoise organise une journée de pêche à la truite de 8h à 17h. Inscription sur place. RDV à l’étang de Mignavillers, au centre du village. Buffet et buvette. .

étang de la valoise Mignavillers 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19

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English : Journée truite a l’étang de Mignavillers

L’événement Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL