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Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers

Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers

Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers dimanche 26 avril 2026.

Adresse : étang de la valoise

Ville : 70110 Mignavillers

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mignavillers

Journée truite a l’étang de Mignavillers

étang de la valoise Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’association Pêche et Loisirs du Plan d’Eau de la Valoise organise une journée de pêche à la truite de 8h à 17h. Inscription sur place. RDV à l’étang de Mignavillers, au centre du village. Buffet et buvette.   .

étang de la valoise Mignavillers 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19 

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English : Journée truite a l’étang de Mignavillers

L’événement Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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