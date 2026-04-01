Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers
Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers dimanche 26 avril 2026.
Mignavillers
Journée truite a l’étang de Mignavillers
étang de la valoise Mignavillers Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Pêche et Loisirs du Plan d’Eau de la Valoise organise une journée de pêche à la truite de 8h à 17h. Inscription sur place. RDV à l’étang de Mignavillers, au centre du village. Buffet et buvette. .
étang de la valoise Mignavillers 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 90 19
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English : Journée truite a l’étang de Mignavillers
L’événement Journée truite a l’étang de Mignavillers Mignavillers a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL