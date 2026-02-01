Journée Truite étang Curtil-Chaffin Commenailles

Journée Truite

étang Curtil-Chaffin Rue Bugnon Commenailles Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 08:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

L’association curtil chaffin organise sa journée truites.

Avec ,cette année un parcours enfants accompagnés par un moniteur guide de pêche. .

étang Curtil-Chaffin Rue Bugnon Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 62 71 28 curtil.chaffin@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Truite

L’événement Journée Truite Commenailles a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme JurAbsolu