Journée Truite étang Curtil-Chaffin Commenailles

étang Curtil-Chaffin Rue Bugnon Commenailles Jura
Début : 2026-02-14 08:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
L’association curtil chaffin organise sa journée truites.
Avec ,cette année un parcours enfants accompagnés par un moniteur guide de pêche. .
étang Curtil-Chaffin Rue Bugnon Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 62 71 28 curtil.chaffin@outlook.com
