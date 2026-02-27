Journée truite enfant Pesmes
Journée truite enfant Pesmes samedi 25 avril 2026.
Journée truite enfant
Pesmes Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Captivante invite les enfants à une journée truite enfants. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aappma.lacaptivante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée truite enfant
L’événement Journée truite enfant Pesmes a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY