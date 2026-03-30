Journée truites

Etang de la gare Brou Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Inscriptions à partir de 7h00. Pêche à partir de 8h00.

Restauration sur place.

20 .

Etang de la gare Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Registration from 7h00. Fishing from 8h00.

Catering on site.

L’événement Journée truites Brou a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN