Journée truites Brou
Journée truites Brou samedi 4 avril 2026.
Journée truites
Etang de la gare Brou Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Inscriptions à partir de 7h00. Pêche à partir de 8h00.
Restauration sur place.
20 .
Etang de la gare Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Registration from 7h00. Fishing from 8h00.
Catering on site.
L’événement Journée truites Brou a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN
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