Journée Un temps pour elles à Niort Niort

Journée Un temps pour elles à Niort

113 Rue des Marais Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le dimanche 8 mars, le Centre le Talisman de Niort met en lumière toutes ses méthodes qui aident les femmes à retrouver un équilibre physique, énergétique et émotionnel. Le tout à prix découverte !

Ateliers collectifs et séances individuelles à prix découverte

– Massages,

– Soins énergétiques,

– Equilibrer sa vie pro et sa vie perso,

– Atelier plantes médicinales,

– Do In,

– Atelier Endométriose,

– Sophrologie et EFT,

– Cercle Médecine de la Rose,

– Création de votre bracelet en lithothérapie personnalisé,

– Bain de sons guérisseur

Renseignements et inscriptions 06 27 36 34 99 .

113 Rue des Marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99

