Journée Un temps pour elles à Niort Niort

Journée Un temps pour elles à Niort

113 Rue des Marais Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Le dimanche 8 mars, le Centre le Talisman de Niort met en lumière toutes ses méthodes qui aident les femmes à retrouver un équilibre physique, énergétique et émotionnel. Le tout à prix découverte !

Ateliers collectifs et séances individuelles à prix découverte

– Massages,
– Soins énergétiques,
– Equilibrer sa vie pro et sa vie perso,
– Atelier plantes médicinales,
– Do In,
– Atelier Endométriose,
– Sophrologie et EFT,
– Cercle Médecine de la Rose,
– Création de votre bracelet en lithothérapie personnalisé,
– Bain de sons guérisseur

Renseignements et inscriptions 06 27 36 34 99   .

113 Rue des Marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99 

