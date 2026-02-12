Journée Un temps pour elles à Niort Niort
113 Rue des Marais Niort Deux-Sèvres
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Le dimanche 8 mars, le Centre le Talisman de Niort met en lumière toutes ses méthodes qui aident les femmes à retrouver un équilibre physique, énergétique et émotionnel. Le tout à prix découverte !
Ateliers collectifs et séances individuelles à prix découverte
– Massages,
– Soins énergétiques,
– Equilibrer sa vie pro et sa vie perso,
– Atelier plantes médicinales,
– Do In,
– Atelier Endométriose,
– Sophrologie et EFT,
– Cercle Médecine de la Rose,
– Création de votre bracelet en lithothérapie personnalisé,
– Bain de sons guérisseur
Renseignements et inscriptions 06 27 36 34 99 .
113 Rue des Marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99
