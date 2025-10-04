Journée urbaine – Lancement de l’exposition Art’Styl Pop Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Corinne Sauzet-Maillet vit dans une petite commune de Haute-Vienne, à Meilhac. Chacune de ses toiles est une aventure, une exploration de ses émotions et de son imagination. Tout en jouant avec les couleurs, elle travaille l’acrylique à laquelle elle associe parfois des techniques variées comme des coulures, jets de peinture, collages, bombe aéro, pâte à structure et des pochoirs. Corinne Sauzet-Maillet utilise la couleur comme vecteur d’émotions. Sa gamme chromatique vive et dynamique se veut pétillante… La musique tient une place de choix dans son espace de création. Sa sensibilité ainsi se diffuse grâce à la couleur qui devient l’ossature centrale de l’œuvre.

Découvrez cet univers haut en couleur lors du lancement de l’exposition, en présence de l’artiste.

Le Bateau Livre 1 Avenue de Limoges, 87920 Condat-sur-Vienne, France Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555319607 http://lebateaulivre.condatsurvienne.fr

© Corinne Sauzet-Maillet