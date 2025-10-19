JOURNÉE VACQUIÈROISE Vacquières

JOURNÉE VACQUIÈROISE

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Nous vous proposons une belle journée de convivialité le 19 octobre !

Au programme

– Patrice et ses délicieuses huîtres,

– La Fromagerie Stelly avec ses fromages et ses desserts gourmands,

– Notre boucher Mathias et ses savoureux plateaux de charcuterie,

– Le comité qui vous proposera la fameuse joue de bœuf mijotée par Mathias,

– Nos charmants vignerons,

– Concours de pétanque à 14h,

– Et bien d’autres surprises !

N’oubliez pas de réserver votre plat chaud dès maintenant.

Nous vous souhaitons une excellente soirée et avons hâte de vous retrouver ! .

Vacquières 34270 Hérault Occitanie +33 7 87 94 57 29

English :

We look forward to seeing you on October 19!

German :

Wir bieten Ihnen am 19. Oktober einen schönen Tag der Geselligkeit!

Italiano :

Non vediamo l’ora di trascorrere una giornata fantastica il 19 ottobre!

Espanol :

Esperamos pasar un gran día el 19 de octubre

