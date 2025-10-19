JOURNÉE VACQUIÈROISE Vacquières
JOURNÉE VACQUIÈROISE
Vacquières Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Nous vous proposons une belle journée de convivialité le 19 octobre !
Au programme
– Patrice et ses délicieuses huîtres,
– La Fromagerie Stelly avec ses fromages et ses desserts gourmands,
– Notre boucher Mathias et ses savoureux plateaux de charcuterie,
– Le comité qui vous proposera la fameuse joue de bœuf mijotée par Mathias,
– Nos charmants vignerons,
– Concours de pétanque à 14h,
– Et bien d’autres surprises !
N’oubliez pas de réserver votre plat chaud dès maintenant.
Nous vous souhaitons une excellente soirée et avons hâte de vous retrouver ! .
Vacquières 34270 Hérault Occitanie +33 7 87 94 57 29
English :
We look forward to seeing you on October 19!
German :
Wir bieten Ihnen am 19. Oktober einen schönen Tag der Geselligkeit!
Italiano :
Non vediamo l’ora di trascorrere una giornata fantastica il 19 ottobre!
Espanol :
Esperamos pasar un gran día el 19 de octubre
