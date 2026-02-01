Journée vannerie tresser son chapeau en massette Centre EDEN Cuisery

Journée vannerie tresser son chapeau en massette

Centre EDEN 126, rue de l'Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 15:00:00

2026-02-26

Activité en intérieur. A partir de 12 ans.

Que diriez-vous de fabriquer votre propre chapeau ? La massette, plante typique des bords d’étangs et mares de Bresse, se prête très bien au tressage ? Apprenons ensemble sur le temps d’une journée à réhydrater la massette, à la préparer, pour ensuite la façonner sur un moule et ainsi créer votre propre couvre-chef !

Prévoir le pique-nique. Sur réservation en ligne ou par téléphone. Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Visite de l’espace muséographique incluse. .

+33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

