Journée vannerie tresser son chapeau en massette Centre EDEN Cuisery

Journée vannerie tresser son chapeau en massette
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-02-26 15:00:00
2026-02-26
Activité en intérieur. A partir de 12 ans.
Que diriez-vous de fabriquer votre propre chapeau ? La massette, plante typique des bords d’étangs et mares de Bresse, se prête très bien au tressage ? Apprenons ensemble sur le temps d’une journée à réhydrater la massette, à la préparer, pour ensuite la façonner sur un moule et ainsi créer votre propre couvre-chef !
Prévoir le pique-nique. Sur réservation en ligne ou par téléphone. Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Visite de l’espace muséographique incluse. .
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
