La Vendelée

Journée vélo

La Vendelée Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Journée vélo à La Vendelée, avec la présence de Richard Vivien (champion du monde 1987) et Stéphane Leclerc (cyclo cross en Cotentin). Courses cyclistes (organisées avec l’AG Orval) Matin courses jeunes, Après-midi courses adultes. Randonnée vélo festive à 13h, ouvert à tous, bonne humeur et ambiance garantie !

Village vélo à partir de 12h parcours maniabilité (Roue libre en coutançais), stand info mobilité (Coutances mer et bocage), atelier autoréparation (Tri Tout Solidaire), parcours draisienne et vélo (école de Gratot), spécialiste du cycle (Cycle & Co).

Restauration et buvette.

Avec le soutien financier de Coutances mer et bocage. .

La Vendelée 50200 Manche Normandie comitedesfetes.lavendelee@gmail.com

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English : Journée vélo

L’événement Journée vélo La Vendelée a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme