Journée vendanges au Château De La Croix Château De La Croix Ordonnac
samedi 26 septembre 2026 · Château De La Croix · Ordonnac
Informations pratiques
Ordonnac
Journée vendanges au Château De La Croix
Château De La Croix 6 Chemin de la Croix Ordonnac Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:45:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vivez les vendanges au château De La Croix le temps d’une journée. Dans une ambiance conviviale, participez aux traditionnelles vendanges à la main dans la propriété d’un vigneron indépendant. A l’occasion de la visite, découvrez la propriété en période de vinification et dégustez le moût de raisin avant le grand repas des vendangeurs.
Adapté pour petits et grands !
Sur réservation. .
Château De La Croix 6 Chemin de la Croix Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 04 14 cdlc@chateau-de-la-croix.com
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English : Journée vendanges au Château De La Croix
L’événement Journée vendanges au Château De La Croix Ordonnac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Médoc-Vignoble
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