Journée vendanges au Château De La Croix Château De La Croix Ordonnac

Informations pratiques

Ordonnac

Journée vendanges au Château De La Croix

Château De La Croix 6 Chemin de la Croix Ordonnac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:45:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vivez les vendanges au château De La Croix le temps d’une journée. Dans une ambiance conviviale, participez aux traditionnelles vendanges à la main dans la propriété d’un vigneron indépendant. A l’occasion de la visite, découvrez la propriété en période de vinification et dégustez le moût de raisin avant le grand repas des vendangeurs.

Adapté pour petits et grands !

Sur réservation. .

Château De La Croix 6 Chemin de la Croix Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 04 14 cdlc@chateau-de-la-croix.com

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English : Journée vendanges au Château De La Croix

L’événement Journée vendanges au Château De La Croix Ordonnac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Médoc-Vignoble