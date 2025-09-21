JOURNÉE VENDANGES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou

JOURNÉE VENDANGES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉE VENDANGES AU DOMAINE DE TERREBRUNE

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou Maine-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Journée « découverte des vendanges »

Venez participer aux vendanges pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez l’univers de la récolte de la vigne à la cave. .

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

English :

Harvest discovery day

German :

Tag « Entdeckung der Weinlese »

Italiano :

Giornata di scoperta della vendemmia

Espanol :

Jornada de descubrimiento de la vendimia

