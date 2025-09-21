JOURNÉE VENDANGES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou
Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Journée « découverte des vendanges »
Venez participer aux vendanges pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez l’univers de la récolte de la vigne à la cave. .
+33 2 41 54 01 99 domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr
English :
Harvest discovery day
German :
Tag « Entdeckung der Weinlese »
Italiano :
Giornata di scoperta della vendemmia
Espanol :
Jornada de descubrimiento de la vendimia
