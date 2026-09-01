Informations pratiques

Aulon

JOURNÉE VIEUX PISTONS AULONAIS

STADE DE FOOT Aulon Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Pour cette première édition, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les pationné-es de vieux tracteurs et de vieilles voitures !

Tout au long de la journée vous pourrez profiter de cette exposition de vieux tracteurs ainsi que de vieilles voitures ainsi que de démonstrations diverses.

Un repas sera organisé par les chasseurs du village.

Réservation avant le 22 septembre.

Pensez à apporter vos couverts !

Pour les exposants, il y a encore de la place pour venir exposer ses véhicules. 20 .

STADE DE FOOT Aulon 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For this first edition, it’s an event not to be missed for all enthusiasts of vintage tractors and cars!

L’événement JOURNÉE VIEUX PISTONS AULONAIS Aulon a été mis à jour le 2026-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE