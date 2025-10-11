Journée Vigneronne chez Champagne Philippe Devitry Urville

Journée Vigneronne chez Champagne Philippe Devitry Urville samedi 11 octobre 2025.

Journée Vigneronne chez Champagne Philippe Devitry

19 rue de Bouillon Urville Aube

Venez partager une journée vigneronne exceptionnelle !

– Petit déjeuner savoureux au cœur des vignes, suivi d’un déjeuner champêtre mettant en valeur les produits locaux.

– Découvrez les secrets des vignes et participez à des dégustations de champagne et de vins fins, guidées par nos vignerons passionnés.

– Visite guidée du vignoble.

– Châteaux gonflables, animations ludiques, animations musicales, jeux de terroir et activités en plein air.

Planches apéritives (de 16€ à 28€) et déjeuner à volonté (23€). .

19 rue de Bouillon Urville 10200 Aube Grand Est +33 6 08 97 73 08 champagnedevitry@yahoo.fr

