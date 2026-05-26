Journée Villageoise La Rivière
Journée Villageoise La Rivière samedi 6 juin 2026.
La Rivière
Journée Villageoise
Espace Ecole La Rivière Gironde
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
12 h Auberge Espagnole
14 h 19 h pour petits et grands, Structure gonflable, jeux anciens en bois, badminton, palet, pétanque, Molky, jeux de plateau…
19 h Apéritif offert par ASTÉRIE, animation musicale.
20 h Repas, crudités, grillades, dessert (10 € et 5 € moins de 10 ans) RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
21 h Concert LES GARÇONS D’A CÔTE
22 H 30 Soirée DJ .
Espace Ecole La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 99 91 61 asterie33126@gmail.com
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English :
L’événement Journée Villageoise La Rivière a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais
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