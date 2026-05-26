La Rivière

Journée Villageoise

Espace Ecole La Rivière Gironde

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

12 h Auberge Espagnole

14 h 19 h pour petits et grands, Structure gonflable, jeux anciens en bois, badminton, palet, pétanque, Molky, jeux de plateau…

19 h Apéritif offert par ASTÉRIE, animation musicale.

20 h Repas, crudités, grillades, dessert (10 € et 5 € moins de 10 ans) RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

21 h Concert LES GARÇONS D’A CÔTE

22 H 30 Soirée DJ .

Espace Ecole La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 99 91 61 asterie33126@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Villageoise La Rivière a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais