Journée Vintage Sainte-Ouenne
Journée Vintage Sainte-Ouenne dimanche 5 avril 2026.
Journée Vintage
Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
L’Association Société d’Education Populaire de Sainte-Ouenne propose un vide grenier, marché de producteurs, animations de rue et chasse aux oeufs. .
Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 30 10 39
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English : Journée Vintage
L’événement Journée Vintage Sainte-Ouenne a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine