Journée Vintage

Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Association Société d’Education Populaire de Sainte-Ouenne propose un vide grenier, marché de producteurs, animations de rue et chasse aux oeufs. .

Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 30 10 39

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English : Journée Vintage

L’événement Journée Vintage Sainte-Ouenne a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine