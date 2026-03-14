Journée Vintage Sainte-Ouenne

Journée Vintage Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne 2026-04-05

Journée Vintage Sainte-Ouenne dimanche 5 avril 2026.

Journée Vintage

Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

L’Association Société d’Education Populaire de Sainte-Ouenne propose un vide grenier, marché de producteurs, animations de rue et chasse aux oeufs.   .

Rue du Député Disleau Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 30 10 39 

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English : Journée Vintage

L’événement Journée Vintage Sainte-Ouenne a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine

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