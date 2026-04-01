Vergt

Journée Visite de Dorgonha Pique Nique Laser game La Clé

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Matin visite de Dorgonha, Pique Nique ( à emporter ), et laser game l’après midi.

7€ pers.

Matin visite de Dorgonha, Pique Nique ( à emporter ), et laser game l’après midi.

7€ pers. .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

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English : Journée Visite de Dorgonha Pique Nique Laser game La Clé

Morning visit to Dorgonha, picnic (to take away), and laser game in the afternoon.

7? pers.

L’événement Journée Visite de Dorgonha Pique Nique Laser game La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux