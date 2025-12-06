Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier Assier
Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier Assier samedi 6 décembre 2025.
Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier
salle culturelle Assier Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
L’association Meq vous convie à une journée avec les Artilleurs pour vous immerger dans l’Italie méridionale !
L’association Meq vous convie à une journée avec les Artilleurs pour vous immerger dans l’Italie méridionale ! .
salle culturelle Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 08 49 97 63 meq.association@gmail.com
English :
The Meq association invites you to spend a day with Les Artilleurs, immersing yourself in southern Italy!
L’événement Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier Assier a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Figeac