Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier Assier

Journée Viva OccItalia ! avec le groupe Alberi Sonori, à Assier

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’association Meq vous convie à une journée avec les Artilleurs pour vous immerger dans l’Italie méridionale !

salle culturelle Assier 46320 Lot Occitanie +33 6 08 49 97 63 meq.association@gmail.com

The Meq association invites you to spend a day with Les Artilleurs, immersing yourself in southern Italy!

