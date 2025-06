Journée voitures anciennes Boulbon 5 juillet 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Journée voitures anciennes Samedi 5 juillet 2025 à partir de 14h.

Concert « Jazzscapes » à partir de 19h. Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-05 14:00:00

2025-07-05

Rendez-vous à Boulbon pour la venue des voitures anciennes d’exception !

En soirée profitez d’une animation musicale avec le groupe Jazzscape et découvrez qui gagnera l’élection de la voiture « Best of show ». .

Place Gilles Léontin

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Join us in Boulbon for the arrival of exceptional vintage cars!

German :

Treffen Sie sich in Boulbon, wenn die außergewöhnlichen Oldtimer kommen!

Italiano :

Ci vediamo a Boulbon per l’arrivo di eccezionali auto d’epoca!

Espanol :

Únase a nosotros en Boulbon para asistir a la llegada de unos coches de época excepcionales

