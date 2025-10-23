Journée Wargame LEGO Ludothèque Loudéac

Journée Wargame LEGO Ludothèque Loudéac jeudi 23 octobre 2025.

Journée Wargame LEGO

Ludothèque 4/6, boulevard de la Gare Loudéac Côtes-d’Armor

Journée complète dédiée au Wargame !

Venez découvrir pour la première fois le jeu de stratégie ultime adapté sur figurine LEGO.

Au programme deux ateliers

– De 10h à 11h30 montage de décors et personnalisation de figurines LEGO.

– De 14h à 16h30 découverte du jeu Bricks Wargame (la référence française du jeu de bataille LEGO).

Inscription à partir de 12 ans dés le 7 octobre .

Ludothèque 4/6, boulevard de la Gare Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17

