Journée Wargame LEGO Ludothèque Loudéac

Journée Wargame LEGO
Ludothèque 4/6, boulevard de la Gare Loudéac Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Journée complète dédiée au Wargame !
Venez découvrir pour la première fois le jeu de stratégie ultime adapté sur figurine LEGO.
Au programme deux ateliers
– De 10h à 11h30 montage de décors et personnalisation de figurines LEGO.
– De 14h à 16h30 découverte du jeu Bricks Wargame (la référence française du jeu de bataille LEGO).
Inscription à partir de 12 ans dés le 7 octobre .
Ludothèque 4/6, boulevard de la Gare Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 40 17
