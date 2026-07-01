Journée Western Domaine de Capucine Branville
dimanche 26 juillet 2026 · Domaine de Capucine · Branville
Informations pratiques
Branville
Journée Western
Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Animations équestres, danse country, taureau mécanique, concert, food truck, visite de la ferme.
Sortez vos chapeaux et vos bottes, le Festival Western débarque au Le Domaine de Capucine !
Une journée conviviale et 100% immersive vous attend pour toute la famille✨
Au programme de cette journée festive
– Animations équestres spectaculaires.
– Danse country pour s’ambiancer tout au long de la journée.
– Taureau mécanique oserez-vous relever le défi ?
– Concert Country à partir de 18h pour finir en beauté !
– Visite libre de la ferme incluse. .
Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville 14430 Calvados Normandie +33 2 31 47 00 20
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English : Journée Western
Equestrian displays, country dancing, a mechanical bull, a concert, food trucks, and a farm tour.
L’événement Journée Western Branville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Terre d’Auge Tourisme