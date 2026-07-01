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AGENDA · Branville

Journée Western Domaine de Capucine Branville

dimanche 26 juillet 2026 · Domaine de Capucine · Branville

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Capucine
Adresse
1087 route de Danestal
Ville
14430 Branville
Département
Calvados
Tarif

Branville

Journée Western

Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Animations équestres, danse country, taureau mécanique, concert, food truck, visite de la ferme.
Sortez vos chapeaux et vos bottes, le Festival Western débarque au Le Domaine de Capucine !
Une journée conviviale et 100% immersive vous attend pour toute la famille✨
Au programme de cette journée festive
– Animations équestres spectaculaires.
– Danse country pour s’ambiancer tout au long de la journée.
– Taureau mécanique oserez-vous relever le défi ?
– Concert Country à partir de 18h pour finir en beauté !
– Visite libre de la ferme incluse.   .

Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville 14430 Calvados Normandie +33 2 31 47 00 20 

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English : Journée Western

Equestrian displays, country dancing, a mechanical bull, a concert, food trucks, and a farm tour.

L’événement Journée Western Branville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Terre d’Auge Tourisme