Journée Western Domaine de Capucine Branville

Informations pratiques

Branville

Journée Western

Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Animations équestres, danse country, taureau mécanique, concert, food truck, visite de la ferme.

Sortez vos chapeaux et vos bottes, le Festival Western débarque au Le Domaine de Capucine !

Une journée conviviale et 100% immersive vous attend pour toute la famille✨

Au programme de cette journée festive

– Animations équestres spectaculaires.

– Danse country pour s’ambiancer tout au long de la journée.

– Taureau mécanique oserez-vous relever le défi ?

– Concert Country à partir de 18h pour finir en beauté !

– Visite libre de la ferme incluse. .

Domaine de Capucine 1087 route de Danestal Branville 14430 Calvados Normandie +33 2 31 47 00 20

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English : Journée Western

Equestrian displays, country dancing, a mechanical bull, a concert, food trucks, and a farm tour.

L’événement Journée Western Branville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Terre d’Auge Tourisme