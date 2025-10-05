Journée Yoga aérien La Grange Madame Vasles

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Bienvenue à cette journée automnale dédiée au Yoga aérien avec une pratique plus tonique et sportive le matin, une pratique douce consacrée aux étirements l’après-midi, suivie d’un atelier de yoga aérien parents-enfants 3-6 ans en fin de journée !

Débutants bienvenus !

Yoga aérien tonique de 09h00 à 11h00

Yoga aérien doux de 13h30 à 15h30

Yoga aérien en duo parents/enfants de 16h00 à 17h00

Renseignements et inscriptions ici, auprès de Juliette Oehy par téléphone ou par mail. .

