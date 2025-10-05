Journée Yoga aérien La Grange Madame Vasles
Journée Yoga aérien La Grange Madame Vasles dimanche 5 octobre 2025.
Journée Yoga aérien
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Bienvenue à cette journée automnale dédiée au Yoga aérien avec une pratique plus tonique et sportive le matin, une pratique douce consacrée aux étirements l’après-midi, suivie d’un atelier de yoga aérien parents-enfants 3-6 ans en fin de journée !
Débutants bienvenus !
Yoga aérien tonique de 09h00 à 11h00
Yoga aérien doux de 13h30 à 15h30
Yoga aérien en duo parents/enfants de 16h00 à 17h00
Renseignements et inscriptions ici, auprès de Juliette Oehy par téléphone ou par mail. .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 80 27 78 oji.pratiquesdeveil@gmail.com
