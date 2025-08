Journée yoga au bord de l’étang Mairie de Charmeil Charmeil

Journée yoga au bord de l’étang Mairie de Charmeil Charmeil lundi 11 août 2025.

Journée yoga au bord de l’étang

Mairie de Charmeil 3 rue des Landes Charmeil Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-11 17:00:00

Date(s) :

2025-08-11 2025-08-25

Yoga au bord d’un étang privée dans la quiétude de la nature

.

Mairie de Charmeil 3 rue des Landes Charmeil 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 44 01 36 celinevichy@gmail.com

English :

Yoga by a private pond in the quiet of nature

German :

Yoga am Ufer eines privaten Teichs in der Stille der Natur

Italiano :

Yoga presso un laghetto privato nella tranquillità della natura

Espanol :

Yoga junto a un estanque privado en la tranquilidad de la naturaleza

L’événement Journée yoga au bord de l’étang Charmeil a été mis à jour le 2025-08-04 par Vichy Destinations