Journée Yoga et pratiques de Bien-être au fil des saisons Bourgueil dimanche 28 septembre 2025.
1 avenue du général de Gaulle Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-28 09:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Une journée entière de pratiques de bien-être dédiée à l’accueil de l’automne.
1 avenue du général de Gaulle Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 06 15 19 arborescence-massage-yoga@gmail.com
English :
A full day of wellness practices dedicated to welcoming autumn.
German :
Ein ganzer Tag mit Wellness-Praktiken, der der Begrüßung des Herbstes gewidmet ist.
Italiano :
Un’intera giornata di pratiche di benessere dedicate ad accogliere l’autunno.
Espanol :
Todo un día de prácticas de bienestar dedicadas a dar la bienvenida al otoño.
