Journée Yoga et pratiques de Bien-être au fil des saisons Bourgueil

Journée Yoga et pratiques de Bien-être au fil des saisons

1 avenue du général de Gaulle Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Une journée entière de pratiques de bien-être dédiée à l’accueil de l’automne.

1 avenue du général de Gaulle Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 06 15 19 arborescence-massage-yoga@gmail.com

English :

A full day of wellness practices dedicated to welcoming autumn.

German :

Ein ganzer Tag mit Wellness-Praktiken, der der Begrüßung des Herbstes gewidmet ist.

Italiano :

Un’intera giornata di pratiche di benessere dedicate ad accogliere l’autunno.

Espanol :

Todo un día de prácticas de bienestar dedicadas a dar la bienvenida al otoño.

