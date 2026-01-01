Journée Yoga Les Nouillers

Journée Yoga

Salle des Fêtes Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

2026-01-31

Journée pratique du Yoga ou demi-journée (13h30 16h30) animée par Roland Lamy.

Asana Yoga des yeux Hatha Yoga Bols Tibétains

Salle des Fêtes Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 32 50 40

English :

Practical yoga day or half-day (1:30 pm 4:30 pm) led by Roland Lamy.

Asana Eye Yoga Hatha Yoga Tibetan bowls

