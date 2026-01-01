Journée Yoga Les Nouillers
Journée Yoga Les Nouillers samedi 31 janvier 2026.
Journée Yoga
Salle des Fêtes Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Journée pratique du Yoga ou demi-journée (13h30 16h30) animée par Roland Lamy.
Asana Yoga des yeux Hatha Yoga Bols Tibétains
.
Salle des Fêtes Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 32 50 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Practical yoga day or half-day (1:30 pm 4:30 pm) led by Roland Lamy.
Asana Eye Yoga Hatha Yoga Tibetan bowls
L’événement Journée Yoga Les Nouillers a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme