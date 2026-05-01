Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Nans-sous-Sainte-Anne

Journée Yoga

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez profiter d’une journée découverte du yoga à Nans-sous-Sainte-Anne. programme en pièce jointe.

Débutez le matin avec la pratique du Hatha yoga, suivi d’un déjeuner et après-midi libre pour profiter des lieux et des paysages environnants.

A 17h00, place au yoga douche avant de terminer cette journée par une pratique surprise. Réservation obligatoire. .

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com

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English : Journée Yoga

L’événement Journée Yoga Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON