Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne
Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne dimanche 24 mai 2026.
Nans-sous-Sainte-Anne
Journée Yoga
Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez profiter d’une journée découverte du yoga à Nans-sous-Sainte-Anne. programme en pièce jointe.
Débutez le matin avec la pratique du Hatha yoga, suivi d’un déjeuner et après-midi libre pour profiter des lieux et des paysages environnants.
A 17h00, place au yoga douche avant de terminer cette journée par une pratique surprise. Réservation obligatoire. .
Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com
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English : Journée Yoga
L’événement Journée Yoga Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON