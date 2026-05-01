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Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Journée Yoga Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Lison des Sources

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 25330 Nans-sous-Sainte-Anne

Département : Doubs

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 80 80 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nans-sous-Sainte-Anne

Journée Yoga

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Venez profiter d’une journée découverte du yoga à Nans-sous-Sainte-Anne. programme en pièce jointe.
Débutez le matin avec la pratique du Hatha yoga, suivi d’un déjeuner et après-midi libre pour profiter des lieux et des paysages environnants.
A 17h00, place au yoga douche avant de terminer cette journée par une pratique surprise. Réservation obligatoire.   .

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90  contact@hopiyoga.com

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English : Journée Yoga

L’événement Journée Yoga Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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