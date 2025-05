Journée ZEN et Solidaire – Spa refuge Pierrelatte, 24 mai 2025 10:00, Pierrelatte.

Drôme

Journée ZEN et Solidaire Spa refuge 185 chemin des agriculteurs Pierrelatte Drôme

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Ensemble Sauvons les animaux du refuge de Pierrelatte et pour cela offrez-vous un moment de pause grâce aux différentes activités de bien être proposées par 6 praticiens.

Tous les dons seront reversés à la spa refuge

.

Spa refuge 185 chemin des agriculteurs

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 34 45 23 oona.son.or@gmail.com

English :

Together, let’s save the animals at the Pierrelatte Animal Shelter, and take a break from the hustle and bustle with a range of wellness activities offered by 6 practitioners.

All donations will be donated to the spa refuge

German :

Gemeinsam Rettet die Tiere im Tierheim von Pierrelatte und gönnt euch deshalb eine Auszeit von den verschiedenen Wellness-Aktivitäten, die von 6 Heilpraktikern angeboten werden.

Alle Spenden kommen dem Tierheim zugute

Italiano :

Insieme, salviamo gli animali del Rifugio degli animali di Pierrelatte e prendiamo una pausa dalla frenesia con una serie di attività di benessere offerte da 6 operatori.

Tutte le donazioni saranno devolute al rifugio termale

Espanol :

Salvemos juntos a los animales del Refugio de Pierrelatte y descansemos del ajetreo con una serie de actividades de bienestar ofrecidas por 6 profesionales.

Todos los donativos se destinarán al refugio balneario

