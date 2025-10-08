Journée zéro déchet Rue Pierre-Boubet Cusset

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Début : 2025-10-08 15:30:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Cette journée consacrée au zéro déchet à pour objectif de vous sensibiliser sur la réparation d'objet, au circuit des déchets, d'apprendre les écogestes du quotidien, à bien trier et bien recycler, s'initier aux biodéchets et au compostage.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr

English :

This zero-waste day aims to raise awareness of how to repair objects, learn about the waste circuit and everyday eco-gestures, and introduce you to biowaste and composting.

German :

Dieser Tag, der der Abfallvermeidung gewidmet ist, hat zum Ziel, Sie für die Reparatur von Gegenständen und den Abfallkreislauf zu sensibilisieren, alltägliche Verhaltensweisen zu erlernen, gut zu entsorgen und gut zu recyceln, sich mit Bioabfall und Kompostierung vertraut zu machen.

Italiano :

Questa giornata a rifiuti zero mira a sensibilizzare i partecipanti su come riparare gli oggetti, a conoscere il circuito dei rifiuti, a imparare le azioni ecologiche quotidiane, a fare buon uso e a riciclare i materiali e a far conoscere i rifiuti organici e il compostaggio.

Espanol :

Esta jornada de cero residuos pretende concienciarte sobre cómo reparar objetos, conocer el circuito de los residuos, aprender acciones ecológicas cotidianas, cómo aprovechar y reciclar materiales e iniciarte en los biorresiduos y el compostaje.

