JOURNÉÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MOULINS DE ROQUEBRUN Roquebrun
JOURNÉÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MOULINS DE ROQUEBRUN Roquebrun dimanche 21 septembre 2025.
JOURNÉÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MOULINS DE ROQUEBRUN
Roquebrun Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-21 2025-09-22
Les Amis des moulins vous invitent pour redecouvrir le patrimoine Roquebrunais
Visite commentée des moulins
Exposition d’artistes locaux à l’etage du moulin à grains
.
Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 30 41 78 42 lesamisdesmoulins@free.fr
English :
Friends of the Mills invite you to rediscover Roquebrun’s heritage
Guided tour of the mills
Exhibition of local artists on the first floor of the grain mill
German :
Die Freunde der Mühlen laden Sie ein, das Kulturerbe von Roquebrunais neu zu entdecken
Kommentierte Besichtigung der Mühlen
Ausstellung lokaler Künstler im Obergeschoss der Getreidemühle
Italiano :
Gli Amici dei Mulini vi invitano a riscoprire il patrimonio di Roquebrun
Visita guidata dei mulini
Mostra di artisti locali al primo piano del mulino per cereali
Espanol :
Los Amigos de los Molinos le invitan a redescubrir el patrimonio de Roquebrun
Visita guiada a los molinos
Exposición de artistas locales en el primer piso del molino de grano
L’événement JOURNÉÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MOULINS DE ROQUEBRUN Roquebrun a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC