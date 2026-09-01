Informations pratiques

Montbrun-Bocage

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTBRUN-BOCAGE CHASSE AU TRESOR

CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Participez à une chasse au trésor .

CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie

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English :

European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTBRUN-BOCAGE CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE