JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTBRUN-BOCAGE CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage
dimanche 20 septembre 2026 · Montbrun-Bocage
Informations pratiques
Montbrun-Bocage
JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTBRUN-BOCAGE CHASSE AU TRESOR
CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Participez à une chasse au trésor .
CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.
L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MONTBRUN-BOCAGE CHASSE AU TRESOR Montbrun-Bocage a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Montbrun-Bocage (Haute-Garonne)
- Visite libre du château, Château de Montbrun-Bocage, Montbrun-Bocage 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Place de la Halle, Montbrun-Bocage 19 septembre 2026