Informations pratiques

Salles-sur-Garonne

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SALLES SUR GARONNE ANIMATION PHOTO

ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Et si vous suiviez une formation de 2h autour de la photographie. .

ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

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English :

European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SALLES SUR GARONNE ANIMATION PHOTO Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE