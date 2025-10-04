Journées Alain Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

Samedi 2025-10-04

2025-10-05

2025-10-04

Journées Alain organisées par l’association des Amis du Musée Alain et de Mortagne. Au programme

Samedi 4 octobre à partir de 15h colloque

– Emmanuel Blondel, philosophe, administrateur littéraire de l’oeuvre Alain, professeur de khâgne « La Leçon d’Homère chez Alain et Simone Weil ».

– Samuel Ferey, professeur des Universités en économie à l’Université de Lorraine « Penser l’économie avec Alain. Que nous apprennent les Propos pour comprendre notre présent ? »

– Tao-Lue, doctorant en histoire de la pensée « L’éducation républicaine chez Alain et chez Jaurès une rencontre manquée ? »

– Jean-Marie Lochet, apprenti philosophe, autrefois inspecteur d’Académie « Est-ce qu’une école inspirée d’Alain fonctionnerait mieux ? »

A la suite

Faisons lente route avec Alain, spectacle inspiré des Propos d’un Normand. Mise en scène François Podetti, comédien Yann Bernabot.

Dimanche 5 octobre à partir de 15h conférence de Claude Boitard

Deux Mortagnais passés du S.T.O. aux camps de concentration le chemin d’André et Roger Vallée révélateur d’une autre Résistance au Nazisme. .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie amusalain@gmail.com

