Journées Alain Salle des fêtes Mortagne-au-Perche
Journées Alain Salle des fêtes Mortagne-au-Perche samedi 4 octobre 2025.
Journées Alain
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Journées Alain organisées par l’association des Amis du Musée Alain et de Mortagne. Au programme
Samedi 4 octobre à partir de 15h colloque
– Emmanuel Blondel, philosophe, administrateur littéraire de l’oeuvre Alain, professeur de khâgne « La Leçon d’Homère chez Alain et Simone Weil ».
– Samuel Ferey, professeur des Universités en économie à l’Université de Lorraine « Penser l’économie avec Alain. Que nous apprennent les Propos pour comprendre notre présent ? »
– Tao-Lue, doctorant en histoire de la pensée « L’éducation républicaine chez Alain et chez Jaurès une rencontre manquée ? »
– Jean-Marie Lochet, apprenti philosophe, autrefois inspecteur d’Académie « Est-ce qu’une école inspirée d’Alain fonctionnerait mieux ? »
A la suite
Faisons lente route avec Alain, spectacle inspiré des Propos d’un Normand. Mise en scène François Podetti, comédien Yann Bernabot.
Dimanche 5 octobre à partir de 15h conférence de Claude Boitard
Deux Mortagnais passés du S.T.O. aux camps de concentration le chemin d’André et Roger Vallée révélateur d’une autre Résistance au Nazisme. .
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie amusalain@gmail.com
English : Journées Alain
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Alain Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE