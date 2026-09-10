Journées Alain Salle des fêtes Mortagne-au-Perche
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Journées Alain
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Journées Alain organisées par l’association des Amis Alain et de Mortagne.
Programme :
Samedi 3 octobre :
– 10 h : Assemblée générale
– 15h : Conférence de Robert Chenavier, président de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil. Thème : « Simone Weil, comprendre sans cesser de percevoir, connaître surnaturellement sans perdre le monde »
Conférence de Camille Leroux, doctorant en philosophie. Thème : « La nature institutrice dans les Propos d’Alain »
A la suite : Récital violon et piano. « Paul Landormy et Alain : la musique en partage ». Par Guy Comentale, violon et Christophe Maynard, piano.
Dimanche 4 octobre :
– 15h : Conférence de Brigitte Diaz, présidente de l’association des Amis de George Sand. Thème : « George Sand et la musique ». .
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
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English : Journées Alain
L’événement Journées Alain Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-09-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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