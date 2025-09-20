Journées autour de l’exposition « Americana. Arts et Objets de Nouvelle-France » Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Journées autour de l’exposition « Americana. Arts et Objets de Nouvelle-France » 20 et 21 septembre Musée du Nouveau Monde Charente-Maritime

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Americana. Arts et Objets de Nouvelle-France »

La Nouvelle-France est un territoire, en Amérique du Nord, occupé par la France aux 17e et 18e siècles. Administrateurs coloniaux, marchands, militaires et religieux partent alors coloniser, évangéliser et franciser les populations locales. De ces échanges émerge un intérêt nouveau pour les artefacts autochtones. L’exposition propose de découvrir leur diversité et leur présence dans les collections et les cabinets de curiosités du 18e siècle. Certains objets illustrent aussi l’entremêlement des influences locales et coloniales.

– Visite flash de l’exposition : tout public, samedi et dimanche à 15h30, sur inscription

– « Le grand troc », jeu collectif sur le thème de la Nouvelle France : en famille, dès 7 ans, samedi à 14h30 et à 16h00, sur inscription

– « Croquis d’architecture », atelier mené par David Unger, illustrateur : à partir de 8 ans, dimanche de 10h30 à 11h30, sur inscription

– « La Rochelle revisitée », atelier de création de maquette collective : tout public, dimanche entre 14h00 et 17h00.

Musée du Nouveau Monde 10 Rue Fleuriau, 17000 La Rochelle, France

