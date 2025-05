Journées bien-être à Cessières – Cessières-Suzy, 17 mai 2025 10:00, Cessières-Suzy.

Une journée portes ouvertes axée sur le ressourcement !

Organisées par la Hulottière Chouette Gîte, ce seront deux chouettes journées mettant le bien-être à l’honneur qui vous attendent tout le week-end (avec des ateliers autour du yoga, de la méditation, de la sophro et des plantes médicinales entre autres, mais aussi une expo photo et une buvette), l’entrée sera gratuite et c’est sur inscription au 07 69 86 03 71 !

RV au n° 18 Grand Rue le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h…

18 Grand’Rue

Cessières-Suzy 02320 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 86 03 71

English :

An open day of rejuvenation!

German :

Ein Tag der offenen Tür, der sich auf das Auftanken konzentriert!

Italiano :

Una giornata aperta per ricaricare le batterie!

Espanol :

Una jornada de puertas abiertas para recargar las pilas

