Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine jeudi 19 mars 2026.
Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine
24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 11:00:00
fin : 2026-03-19 18:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Jeudi 19 Mars 2026 de 11h à 18h
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24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 10 07
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L’événement Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise