Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine

24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 11:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Jeudi 19 Mars 2026 de 11h à 18h

Auriez-vous une demi heure ou plus à vous accorder le temps de passer nous rencontrer pour vous faire visiter notre maison, échanger sur un projet séminaire, vous créer votre futur événement, organiser un repas… ! Poussez la porte et prenons un café ensemble….

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24 Rue Carnot Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 10 07

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English :

L’événement Journées Business du Nicey à Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise