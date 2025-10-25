Journées CANTEM stages, bal, conférence, animations Lalbenque
Journées CANTEM stages, bal, conférence, animations Lalbenque samedi 7 mars 2026.
Journées CANTEM stages, bal, conférence, animations
Salle des fêtes Lalbenque Lot
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Journées CANTEM consacrée au chant occitan.
Proposée par l’association SULPIC.
Salle des fêtes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 17 41 98 91 cantem.sulpic@gmail.com
English :
CANTEM days devoted to Occitan singing.
Proposed by the SULPIC association.
German :
Tage CANTEM , die dem okzitanischen Gesang gewidmet sind.
Angeboten von der Vereinigung SULPIC.
Italiano :
Giornate CANTEM dedicate al canto occitano.
Organizzate dall’associazione SULPIC.
Espanol :
Jornadas CANTEM dedicadas al canto occitano.
Organizadas por la asociación SULPIC.
