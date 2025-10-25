Journées CANTEM stages, bal, conférence, animations Lalbenque

Journées CANTEM stages, bal, conférence, animations

Salle des fêtes Lalbenque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Journées CANTEM consacrée au chant occitan.

Proposée par l’association SULPIC.

Salle des fêtes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 17 41 98 91 cantem.sulpic@gmail.com

English :

CANTEM days devoted to Occitan singing.

Proposed by the SULPIC association.

German :

Tage CANTEM , die dem okzitanischen Gesang gewidmet sind.

Angeboten von der Vereinigung SULPIC.

Italiano :

Giornate CANTEM dedicate al canto occitano.

Organizzate dall’associazione SULPIC.

Espanol :

Jornadas CANTEM dedicadas al canto occitano.

Organizadas por la asociación SULPIC.

