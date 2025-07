JOURNÉES CATALANES Thuir

Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-17

Les 17, 18 et 19 juillet, Thuir vibre au rythme de ses Journées Catalanes, unissant tradition et modernité pour célébrer l’identité catalane.

Au programme une multitude d’animations artistiques et culturelles. Laissez-vous séduire par les saveurs a…

Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87

English :

On July 17, 18 and 19, Thuir vibrates to the rhythm of its Catalan Days, combining tradition and modernity to celebrate Catalan identity.

The program includes a multitude of artistic and cultural events. Let yourself be seduced by the a…

German :

Am 17., 18. und 19. Juli vibriert Thuir im Rhythmus seiner Katalanischen Tage, die Tradition und Moderne vereinen, um die katalanische Identität zu feiern.

Auf dem Programm steht eine Vielzahl von künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen. Lassen Sie sich von den Geschmäckern a…

Italiano :

Il 17, 18 e 19 luglio, Thuir si scatenerà al ritmo delle sue Giornate catalane, unendo tradizione e modernità per celebrare l’identità catalana.

Il programma prevede una serie di eventi artistici e culturali. Lasciatevi sedurre dai sapori…

Espanol :

Los días 17, 18 y 19 de julio, Thuir se mecerá al ritmo de sus Jornadas Catalanas, combinando tradición y modernidad para celebrar la identidad catalana.

El programa incluye numerosas manifestaciones artísticas y culturales. Déjese seducir por los sabores de…

