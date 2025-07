Journées Charles De Louvrié Campouriez

Journées Charles De Louvrié Campouriez lundi 21 juillet 2025.

Journées Charles De Louvrié

Campouriez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Une journée hommage à Charles de Louvrié, ingénieur français précurseur du moteur à réaction. Projection du film « Charles de Louvrié, fils de Coustoubi, inventeur de génie ». Suivie d’une conférence débat sur le thème de l’aéronautique, à 15h30.

Qui est Charles de Louvrié ?

Né en 1821 sur la commune de Campouriez, deux diplômes et deux médailles récompensent ses différents travaux notamment sur les cycles lors des expositions en 1854. Puis en 1863, il dépose un brevet décrit comme une projet d’appareil volant, nommé « l’Aéronave ». Ingénieur civil, il est un des précurseurs des plus lourds que l’air. Charles de Louvrié invente le pulsoréacteur en 1865. .

Campouriez 12460 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 85 31

English :

A day-long tribute to Charles de Louvrié, the French engineer who pioneered the jet engine. Screening of the film « Charles de Louvrié, fils de Coustoubi, inventor of genius ». Followed by a conference-debate on the theme of aeronautics, at 3:30pm.

German :

Ein Tag zu Ehren von Charles de Louvrié, dem französischen Ingenieur und Wegbereiter des Düsentriebwerks. Vorführung des Films « Charles de Louvrié, fils de Coustoubi, inventeur de génie » (Charles de Louvrié, Sohn von Coustoubi, genialer Erfinder). Anschließend um 15:30 Uhr eine Konferenz und Debatte zum Thema Luftfahrt.

Italiano :

Una giornata di omaggio a Charles de Louvrié, l’ingegnere francese pioniere del motore a reazione. Proiezione del film « Charles de Louvrié, fils de Coustoubi, inventore di genio ». A seguire, alle 15.30, conferenza-dibattito sul tema dell’aeronautica.

Espanol :

Jornada de homenaje a Charles de Louvrié, ingeniero francés pionero del motor a reacción. Proyección de la película « Charles de Louvrié, fils de Coustoubi, inventor genial ». A continuación, conferencia-debate sobre el tema de la aeronáutica a las 15.30 h.

L’événement Journées Charles De Louvrié Campouriez a été mis à jour le 2025-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)