Journées ciné avec la Carte Avantages Jeunes pendant les vacances de la Toussaint Ruelle du Casino Hauts de Bienne

Ruelle du Casino Cinéma Casino Hauts de Bienne Jura

La carte Avantages Jeunes organise les journées ciné pendant les vacances de la Toussaint ! Le tarif de la place de cinéma est à 3,50 € sur toutes les séances valables à des dates définies.

Retrouvez toutes les dates de la région sur https://www.avantagesjeunes.com/news/journees_cine_25_26 .

Ruelle du Casino Cinéma Casino Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 02 55 ij39@avantagesjeunes.com

